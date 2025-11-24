Motorista fica ferido após capotamento de veículo em Sobradinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 2h24 desta segunda-feira (24/11/2025) para atender um capotamento em Sobradinho, nas proximidades da Rota do Cavalo.

No local, os militares encontraram um VW Voyage vermelho capotado e apoiado sobre o teto após colidir com uma árvore. O condutor, um homem adulto, recebeu atendimento no local e foi encaminhado consciente e orientado ao hospital de referência.

Durante a ação, as equipes também realizaram o controle do tráfego e adotaram medidas de prevenção contra incêndio e novos acidentes, garantindo a segurança da via.

As circunstâncias que levaram ao capotamento ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou apoio à ocorrência.