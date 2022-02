Motorista de ônibus evita incêndio em coletivo no Riacho Fundo

Os bombeiros atenderam essa ocorrência com duas viaturas e oito militares

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) impediram que o incêndio de um ônibus pudesse se alastrar próximo ao Shopping Riacho Mall do Riacho Fundo 1, na manhã desta segunda-feira (14). Os bombeiros atenderam essa ocorrência com duas viaturas e oito militares.

O ônibus de cor laranja, da empresa Marechal, conduzido pelo motorista Fábio Queiroz, teve um princípio de incêndio no compartimento do motor do veículo, provavelmente causado por superaquecimento.

O próprio condutor iniciou os primeiros procedimentos de contenção das chamas. Já no local, as autoridades realizaram o procedimento de rescaldo em todo o transporte coletivo.