Motociclista perde o controle e cai na EPIA Sul

Um motociclista perdeu o controle e caiu na EPIA Sul, em Candangolândia, na manhã desta segunda-feira (14). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência com duas viaturas e um total de oito militares.

Um Capitão do Corpo de Bombeiros que passava pela via, prestou o primeiro atendimento ao motociclista e acionou o socorro para o local. Márcio de Jesus, 41 anos de idade, conduzia uma Motocicleta marca Honda PCX de cor preta/prata e sofreu autolesão após perder o controle da direção.

A vítima foi levada ao IHBDF, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores no ombro esquerdo, orientado e estável.

Houve lentidão e interdição no trânsito da via durante o atendimento. O local permaneceu aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).