Motociclista fica ferido após colisão com carro na QI 05, no Lago Sul

Uma colisão na SHIS QI 05, próxima ao centro comercial Gilberto Salomão, movimentou o início da noite de segunda-feira (09) no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado às 19h09, enviando duas viaturas para atender a ocorrência.

No ponto do acidente, os militares encontraram um Toyota Corolla branco e uma motocicleta Yamaha Fazer azul após o impacto. O motociclista, que sofreu ferimentos decorrentes da batida, recebeu atendimento imediato. Como apresentava quadro compatível com trauma, os socorristas iniciaram os primeiros procedimentos ainda na via, garantindo estabilização antes do transporte. A vítima deixou o local consciente e orientada, sendo encaminhada ao hospital de referência.

Enquanto o motociclista recebia cuidados mais intensivos, o motorista do Corolla também foi avaliado pelos bombeiros. Apesar do susto, ele não necessitou de encaminhamento médico.

Durante todo o atendimento, a via permaneceu parcialmente controlada para evitar novos riscos. Ao fim dos trabalhos, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a cena e prosseguiu com as medidas cabíveis.