Motociclista fica ferido após colisão com carro em São Sebastião

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 8h11 desta sexta-feira (21/11/2025) para atender um acidente de trânsito em São Sebastião, enviando uma unidade ao local.

A ocorrência aconteceu na Avenida Central, nº 171, na região da Vila Nova. Ao chegarem, os militares encontraram uma batida envolvendo um Volkswagen Voyage cinza e uma motocicleta Honda CG preta.

O condutor da moto recebeu atendimento no local. Ele estava consciente, orientado e foi encaminhado ao hospital para avaliação e cuidados médicos. Já o motorista do carro não apresentava ferimentos e dispensou atendimento.

As circunstâncias que levaram ao acidente não foram identificadas. A Polícia Militar do Distrito Federal assumiu a responsabilidade pela área.