Motociclista fica ferida após queda no Catetinho

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h59 deste sábado (06/12/2025) para atender uma ocorrência no CAUB 1, nas proximidades do Catetinho, sentido Valparaíso. Duas viaturas de socorro foram deslocadas para o atendimento.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram uma mulher caída no solo após perder o controle da própria motocicleta. Os bombeiros iniciaram imediatamente os protocolos de primeiros atendimentos voltados para vítimas de trauma.

A condutora apresentava escoriações leves, estava consciente e orientada durante todo o atendimento. Após ser estabilizada, ela foi encaminhada ao hospital de referência para avaliação médica detalhada.

Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias que levaram à queda.