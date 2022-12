Morre diretor de jornalismo da TV Band Brasília

Sérgio Amaral tinha 66 anos e lutava contra um câncer há cinco anos. Ele deixa muher, três filhos e uma neta

Após uma luta de cinco anos contra o câncer, morreu Sérgio Amaral, diretor de jornalismo da TV Band Brasília, aos 66 anos. A informação foi confirmada na manhã desta quarta-feira (7), pela própria emissora.

Mineiro, o jronalista participou da cobertura do fim do ciclo militar e da redemocratização, da Constituinte de 88, de todos os planos econômicos até chegar ao Real, impeachment, caso PC Farias, e de todas as eleições. Nos mais de 40 anos de jornalismo, passou pelo SBT, Record TV e assessorias de imprensa, chegando à Band Brasília em 2011.

Sérgio Amaral deixa mulher, três filhos e uma neta.