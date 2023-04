Moradores do Sol Nascente ganham 10 mil m² de calçadas novas

Mais de 40 quadras serão beneficiadas com as novas calçadas, que também vão atender as escolas classes 40 e P Norte

Caminhar pelas ruas perto de casa era uma aventura perigosa para a dona de casa Ana Lúcia Braz. Moradora do Trecho 2 do Sol Nascente, a senhora de 63 anos tinha duas opções quando precisava fazer suas tarefas a pé: ou andava pelo mato ou se arriscava entre os carros. A situação desconfortável começou a mudar neste mês, com o início da construção de quase 10 mil m² de calçada na região.

“É uma bênção, a obra está ficando muito boa”, comemora Ana Lúcia. “Moro no Sol Nascente há 16 anos e posso dizer que aqui era só terra. A gente acabava andando no meio da pista, perto dos carros… Ficava perigoso demais. Agora a situação de quem mora nessa área está melhorando muito.”

O calçamento da VC-311, grande avenida que corta o Trecho 2, começou no início deste mês. Um investimento de aproximadamente R$ 1,2 milhão vai garantir quase 5 km de passeio, 2,5 km de cada lado da via. Mais de 40 quadras serão beneficiadas com as novas calçadas, que também vão atender as escolas classes 40 e P Norte. A Secretaria de Obras de Infraestrutura (SODF) tem cerca de 20 operários trabalhando no serviço.

Administrador regional do Sol Nascente, Cláudio Ferreira ressalta que a construção dos passeios era uma demanda antiga. “É uma obra que vai garantir mais mobilidade tanto de pedestres quanto de motoristas”, aponta. “O comércio também será beneficiado com uma melhoria no acesso às lojas”.

Os investimentos no Sol Nascente vão muito além da construção de calçamento, como observa Cláudio. “Entregaremos, em breve, o restaurante comunitário e o terminal rodoviário da região”, informa o administrador. “E temos ainda a construção da rede de drenagem no Trecho 3. Assim que as obras terminarem, iniciaremos a pavimentação da área”.

Cerca de 600 m de calçamento já estão prontos, evolução que tem deixado o comerciante Kuenede Leonardo Guimarães animado. “Faz 12 anos que moro e trabalho no Sol Nascente. Fico muito feliz de ver que o progresso está cada vez mais chegando à cidade”, afirma. “Teremos mais acessibilidade, a região vai ficar mais bonita… É uma alegria”.

Com informações da Agência Brasília