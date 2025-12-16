Menu
Moradores do Setor Primavera, em Taguatinga, são convocados para regularização fundiária

Entrega de documentação para titulação deve ser feita até 10 de janeiro de 2026, presencialmente ou pelo aplicativo Codhab Cidadão

Redação Jornal de Brasília

16/12/2025 18h24

Foto: Divulgação/Codhab-DF

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou nesta terça-feira (16) a convocação de 581 moradores do Setor Primavera, em Taguatinga, para apresentação da documentação necessária à titulação de seus imóveis. O prazo para entrega vai até 10 de janeiro de 2026.

Os convocados podem apresentar os documentos presencialmente na Carreta da Regularização, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A unidade móvel está estacionada no estacionamento da feira livre do Setor Primavera.

Como alternativa, os moradores podem enviar a documentação pelo aplicativo Codhab Cidadão ou entregá-la durante a visita domiciliar realizada por técnicos da companhia, que já iniciaram os trabalhos na região. A relação dos imóveis convocados está disponível no edital da Codhab.

Esta etapa marca o início do processo de habilitação para a regularização fundiária. Após a coleta da documentação, a Codhab iniciará a análise conforme os critérios legais. Os moradores habilitados serão posteriormente contatados e receberão informações sobre a entrega das escrituras públicas.

A lista completa de documentos exigidos pode ser consultada no site da Codhab, na aba Regularização. Informações complementares estão disponíveis pelos telefones (61) 3214-1874 e (61) 3214-1858.

Com informações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF)

