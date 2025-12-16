Moradores do Setor Primavera, em Taguatinga, são convocados para regularização fundiária

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) divulgou nesta terça-feira (16) a convocação de 581 moradores do Setor Primavera, em Taguatinga, para apresentação da documentação necessária à titulação de seus imóveis. O prazo para entrega vai até 10 de janeiro de 2026.

Os convocados podem apresentar os documentos presencialmente na Carreta da Regularização, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. A unidade móvel está estacionada no estacionamento da feira livre do Setor Primavera.

Como alternativa, os moradores podem enviar a documentação pelo aplicativo Codhab Cidadão ou entregá-la durante a visita domiciliar realizada por técnicos da companhia, que já iniciaram os trabalhos na região. A relação dos imóveis convocados está disponível no edital da Codhab.

Esta etapa marca o início do processo de habilitação para a regularização fundiária. Após a coleta da documentação, a Codhab iniciará a análise conforme os critérios legais. Os moradores habilitados serão posteriormente contatados e receberão informações sobre a entrega das escrituras públicas.

A lista completa de documentos exigidos pode ser consultada no site da Codhab, na aba Regularização. Informações complementares estão disponíveis pelos telefones (61) 3214-1874 e (61) 3214-1858.

Com informações da Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF)