Morador do Núcleo Bandeirante é sorteado no “Neoenergia paga sua conta” e ganha créditos de até R$ 500 na conta de luz por dois anos

Kalil Nóbrega Zaidan, de 28 anos, está sorrindo à toa. Morador do Núcleo Bandeirante, o brasiliense acaba de ser contemplado no primeiro sorteio da promoção “Neoenergia paga sua conta”. Além do servidor público, cliente da Neoenergia Brasília, foram premiados quatro consumidores de duas distribuidoras, sendo três da Neoenergia Coelba (BA); e outro da Neoenergia Pernambuco (PE). Todos receberão créditos mensais de R$ 500 na conta de luz por dois anos.

“Estou feliz demais por ter sido sorteado nessa promoção. Ontem mesmo o pessoal da Neoenergia já entrou em contato comigo e me explicou como vai funcionar a utilização desses créditos na minha fatura de energia”, comemora Kalil Zaidan. “Como moro sozinho, agora finalmente vou conseguir colocar um aparelho de ar-condicionado aqui em casa”.

Nesta segunda edição do “Neoenergia paga sua conta”, o prazo da premiação dobrou de um para dois anos. Dessa forma, os vencedores podem obter um total de créditos, nas tarifas de luz, de até R$ 12 mil ao longo do período. “Nosso objetivo é criar as melhores experiências de consumo aos nossos clientes com uma premiação ainda melhor”, afirma Lorenzo Perales, diretor de Marketing da Neoenergia. “A proposta é proporcionar mais conexão com a marca, antecipando novidades que atendam às necessidades dos consumidores e que, ao mesmo tempo, facilitam o dia a dia”, finaliza o executivo.

A promoção é válida para consumidores residenciais e rurais em dia com a conta de luz. Basta seguir a Neoenergia no Instagram, curtir a postagem sobre a promoção e marcar três amigos nos comentários. Os sorteios são realizados pela Loteria Federal, da Caixa Econômica Federal. Podem participar clientes das cinco distribuidoras: Neoenergia Brasília, Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP e MS) e Neoenergia Pernambuco (PE). O regulamento completo também está disponível no site da empresa.

Engajamento – Sucesso no Instagram, a promoção “Neoenergia paga sua conta” consolida a liderança da companhia entre as empresas do setor de energia na plataforma. A estratégia da marca é se aproximar ainda mais dos clientes para criar mais engajamento.

Com informações da Neoenergia