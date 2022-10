Monumento ecumênico em Brasília completa 33 anos

O monumento é considerado uma das sete maravilhas da capital

Com 33 anos de fundação, o Templo da Boa Vontade (TBV) comemora no dia 21 de outubro, a mesma idade mística de Jesus. Para celebrar a data especial, o TBV está com uma programação que começa nesta quarta-feira, 19, com eventos como uma tour virtual 360°, espetáculo musical, exposição on-line e várias outras coisas que serão transmitidas para o Brasil e internacionalmente.

A programação completa será transmitida pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, que conta com rádio, TV, e o aplicativo Boa Vontade Play. O administrador do Templo, Paulo Medeiros, afirma que esta é muito importante. Segundo ele, o Templo da Boa Vontade já traz esse marco desde a sua inauguração, com a vanguarda do ecumenismo. “Ele dá essa abrangência do ecumenismo em toda a sociedade, independente de religião, de cor, credo, do esporte, ciência, arte, e da política”, destaca. O Templo da Boa Vontade é essa essência do ecumenismo e prática, e nesses 33 anos de portas abertas, Paulo lembra das palavras do fundador José Paiva Neto, que inaugurou o Templo em 1989: o Templo da Boa Vontade é o agasalho para o sentimento de todos aqueles que necessitam desse agasalho, seja material ou espiritualmente. E celebrar os 33 anos, é um marco importante, o número místico da idade de Jesus, que foi o momento em que Jesus ressuscitou, para a glória de Cristo e de Deus.

Em 2022, o evento ainda está sendo preparado para ser transmitido on-line. Para Paulo, se trata de uma comemoração midiática, a partir do Templo da Boa Vontade para todo o Brasil a fora. “Porque hoje com a facilidade da tecnologia, nós podemos ir para os peregrinos e os romeiros do Templo em diversos países do mundo, que sempre vinham aqui comemorar o aniversário do Templo”.

Nesta quarta-feira e na quinta, a programação conta com o Fórum Mundial Espírito e Ciência, com o tema Ciência e Fé Por Uma Cultura de Paz. As pessoas podem acompanhar através do site da Boa Vontade. Foi preparada também, a Mostra Cultural e Artística “O Rebanho Ecumênico de Jesus”. “Que compõe essa experiência imersiva e digital, que as pessoas tem costume de ver na galeria do Templo. Esse rebanho único também é ecumenico”, explica.

Paulo comenta que na abertura das comemorações do dia 21, vai ter um momento de oração das Sete Faces que revelam Deus. “Vamos ter a unção do Cristo de Deus, um momento muito forte para os peregrinos, em que eles receberão como se fosse um batismo dessas vibrações do Templo da Boa Vontade”. Paulo aponta que se trata da espiritualidade ecumênica que o TBV propaga desde a sua função. Dois momentos muito importantes e esperados pelos peregrinos, primeiro às 16 horas, com a palavra do fundador do TBV, José de Paiva Neto, com uma mensagem ecumênica e fraterna a todos que estiverem assistindo. Paiva Neto lançará a versão revista e ampliada do livro de sua autoria Jesus, o Libertador Divino. E na sequência, Música Legionária — Jesus, o Libertador Divino, que traz a parte infantil para as crianças. E às 20h uma transmissão de mais de 400 profissionais do Brasil que virão para o Templo.

Paulo comenta que o TBV está se preparando há alguns dias, e principalmente nesta semana. “E esse é o desafio, levar a audiência fraterna, acolhedora, ecumenica, do Templo da Boa Vontade, com espiritualidade ecumênica para todos que estão do outro lado”, salienta. Mas quem estiver em Brasília, e quiser participar do ato ecumênico, o Templo vai estar aberto 24 horas. “Como ele é aberto desde a sua inauguração.Se a pessoa vier aqui visitar o Templo da Boa Vontade, será muito bem acolhida”, frisa Paulo. E se no momento estiver ocorrendo uma transmissão, o visitante poderá participar. Entretanto, Paulo chama atenção que esse ano, a programação é para a mídia. Eles preferiram não fazer aglomeração, e sim a transmissão da palavra do Templo, por vários fatores, e principalmente por conta da Covid-19.

O aniversário, no dia 21, terá às 14 horas o ato ecumênico, que reúne vários segmentos religiosos. Com as mensagens gravadas por religiosos de vários estados. “Esse ato acontece anualmente de forma presencial, mas em 2022 será online novamente”.

O Templo da Boa Vontade é uma das sete maravilhas de Brasília. Até a pandemia, ele foi considerado pela Secretaria de Turismo, o monumento mais visitado da capital. Paulo acredita que isso mudou com a pandemia, em que antes, o Templo da Boa Vontade tinha mais de 1 milhão de peregrinos todos os anos, até 2019. Para Paulo, o Templo é esse local ecumênico, que acolhe a todos, propaga a solidariedade, a paz e é esse agasalho para o sentimento de todos que batem à porta, ou que vão acompanhar pela programação online.

Programação

Transmissão: Super Rede Boa Vontade de Comunicação (rádio, TV, internet e aplicativo Boa Vontade Play)