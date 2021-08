Ministério Público do DF quer saber quem da Polícia Militar disse que oficiais podem participar de atos

O pedido foi encaminhado após reportagem reproduzir nota da PM do DF indicando que não punirá oficiais que participem dos atos pró Bolsonaro

Fábio Zanini

FolhaPress

O Ministério Público do Distrito Federal questionou o comando da Polícia Militar do DF para saber quem afirmou que policiais podem participar de manifestações desde que não envolvam o nome da corporação. O pedido de informações foi encaminhado pelo promotor Flávio Milhomem após reportagem do site Congresso em Foco reproduzir nota recebida da PM do DF indicando que não punirá oficiais da ativa que participem dos atos de 7 de setembro em apoio a Jair Bolsonaro.



“Os policiais militares são cidadãos e ao exercerem a sua cidadania, podem se manifestar de maneira democrática, desde que não representem a Instituição”, disse a nota reproduzida pelo veículo. No pedido, Milhomem que saber a origem da reposta e quais as autoridades públicas militares responsáveis por ela. Ele deu o prazo de 72 horas para resposta.



Nesta segunda-feira (30), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), disse que policiais militares da ativa que participarem das manifestações com pautas antidemocráticas do 7 de setembro serão punidos.