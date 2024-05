Metrô-DF recolhe 6 toneladas de doações para o RS

O Metrô-DF recolheu, em apenas uma semana, seis toneladas de doações para serem enviadas ao Rio Grande do Sul, que enfrenta fortes chuvas e enchentes desde o fim de abril.

Desde o dia 8 de maio, as 17 estações estão entre os postos de coleta do movimento Brasília pelo Sul, uma campanha do Governo do Distrito Federal capitaneada pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais. São elas: Central, Galeria, 102 sul, 106 sul, 108 sul, 110 sul, 112 sul, 114 sul, Guará, Arniqueiras, Águas Claras, Relógio, Furnas, Terminal Samambaia, Ceilândia Centro, Terminal Ceilândia e Shopping. O Centro Administrativo e Operacional do Metrô-DF (CAO), sede da empresa em Águas Claras, também receberá donativos.

As doações passam por triagem no CAO e são descarregadas em local indicado pelo governo para ser transportado ao RS. Duas toneladas já estão sendo direcionadas para as regiões afetadas pelas enchentes. O restante está no centro administrativo, sendo separado em pacotes e identificado.

Segundo Letícia Divina, gerente de Projetos Especiais do Metrô-DF, é muito importante que os objetos destinados à doação estejam limpos e em boas condições. “A triagem é um processo que pode ser facilitado se as doações, sobretudo de roupas, estiverem identificadas também. Assim, tudo chega mais rápido a quem está precisando”, observa.

O que doar

Neste momento, são bem-vindas roupas apropriadas para o inverno, inclusive acessórios como cachecóis, luvas e toucas. Colchões, água, roupas de cama, toalhas de banho, cobertores, material de higiene, material de limpeza, leite em pó, ações para animais, cestas básicas, absorventes, roupas íntimas, mamadeiras e bicos, fraldas infantis e geriátricas são outros itens necessários

Cuidados ao doar

→ Não doe roupas rasgadas, sujas, manchadas ou sem condições de uso

→ Roupas e sapatos devem ser lavados antes da doação

→ Acondicione os itens em sacolas plásticas identificadas por sexo e tamanho

As informações são da Agência Brasília