O Metrô-DF aproveitou o início do mês do Natal para decorar seus trens com luzes coloridas. Na noite desta sexta-feira (3), os vagões parados na estação Arniqueiras, no Sudoeste, seguiam confeitados, sentido Samambaia.