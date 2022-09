Méqui Sustentabilidade recebe crianças da rede pública do DF

Estudantes, entre 10 e 12 anos, da rede pública do DF, terão uma tarde diferente no dia 14 de setembro (quarta-feira)

As crianças conhecerão o novo projeto do McDonald’s da asa norte – o primeiro restaurante do país com proposta autossustentável -, que reformou suas instalações, construiu e implementou estações de descarte, coleta, armazenamento, tratamento de orgânicos e destinação dos resíduos sólidos

Estudantes, entre 10 e 12 anos, da rede pública do DF, terão uma tarde diferente no dia 14 de setembro (quarta-feira). A disciplina de Ciências terá uma aula prática com os alunos que conhecerão de perto, como funciona o processo de tratamento e direcionamento dos resíduos sólidos produzidos pelo McDonald’s da 506/507 Norte.

Eles irão vivenciar o projeto Méqui Sustentabilidade – iniciativa implementada no restaurante em parceria com o Instituto Arapoti, que traz práticas sustentáveis no tratamento e destinação de resíduos sólidos. Todo o processo – de ponta a ponta – é realizado nas dependências do Méqui, na Asa Norte. A iniciativa é do franqueado Nadim Haddad, que opera nove restaurantes no DF e sete no estado de Goiás

Na ocasião, os alunos aprenderão a fazer o descarte dos resíduos, na Estação de Sustentabilidade – uma bancada de inox, onde cada embalagem (copos, caixas, canudos) tem seu local certo de encaixe e descarte; além dos resíduos orgânicos.

Os alunos conhecerão o processo de trituramento dos orgânicos, que em seguida são encaminhados aos tonéis de compostagem, onde são acrescidas às ferragens e minhocas, que se tornarão biofertilizantes, utilizados como adubos na Horta do Méqui. Tudo isso é realizado diariamente, na estrutura externa, especialmente construída para receber o projeto.

As crianças farão também a colheita das hortaliças e levarão uma cestinha para casa. Por fim, um dos momentos mais aguardados: o lanche. Após conhecerem todo o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos, os estudantes receberão um lanche do McDonald’s.

No Méqui Sustentabilidade, todo o material descartado pelo restaurante tem uma destinação. Os orgânicos viram biofertilizantes para a horta. As caixas, copos e todo o material reciclável é destinado para as cooperativas de reciclagem. Até os materiais publicitários, como banners e propagandas em lona, são enviadas às cooperativas e transformadas em eco bags.

Serviço

Méqui Sustentabilidade

Local: McDonald’s – SEPN EQN 506/507 bloco A loja 7