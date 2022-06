Marcha para Jesus deve reunir 50 mil pessoas em Brasília neste sábado

Autoridades públicas, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o govenador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, devem participar

Após dois anos suspensa em razão da pandemia, a Marcha para Jesus será realizada em Brasília novamente neste sábado (2/7). Os organizadores do evento, que também passa por Santa Catarina, Manaus (AM), São Paulo e Curitiba (PR), esperam cerca de 50 mil pessoas na capital federal.

A marcha será realizada a partir das 9h, com concentração na Praça do Buriti (localizada na Zona Cívico-Administrativa de Brasília, entre as vias N1 e S1) e seguindo pelo Eixo Monumental até a Praça dos Três Poderes, onde estão programados shows do cantor Davi Sacer e de outros artistas locais.

Autoridades públicas, como o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o govenador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, também devem estar presentes no ato.

Com tema “Pela família, pelo Brasil” a Marcha Para Jesus é uma realização do Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF), que também esperam caravanas de Goiás e do Tocantins, além dos fiéis de Brasília e do entorno.

“A Marcha para Jesus representa essa tradição da nossa crença e da nossa fé cristã. Estaremos nesse ato abençoando a nossa família e o nosso Brasil”, afirma o presidente da Copev-DF, pastor Josimar.

Serviço:

Marcha para Jesus pela família, pelo Brasil

Data: Sábado (2/7), a partir das 9h

Concentração: Praça do Buriti (segue até a Praça dos Três Poderes)

Shows: Davi Sacer e artistas locais