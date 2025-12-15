Máquinas em terreno alvo de denúncia levam PM Ambiental a investigar possível invasão no DF

Uma denúncia de invasão de propriedade privada e possível falsificação de documento público levou a Polícia Militar do Distrito Federal a uma área rural da DF-250, na região de Sobradinho dos Melos, no Paranoá. A ocorrência mobilizou, ainda pela manhã desta segunda-feira (15), equipes do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC), do Batalhão de Policiamento Militar Ambiental.

Ao chegarem ao km 8,5 da rodovia, os policiais encontraram uma movimentação incomum. No local, uma máquina do tipo bob cat e um caminhão caçamba realizavam serviços de limpeza em um lote cuja posse passou a ser questionada. Diante disso, os militares interromperam a atividade e iniciaram a abordagem.

Durante a fiscalização, o operador da máquina afirmou que o terreno pertenceria ao padrasto de sua irmã. No entanto, tanto a solicitante da ocorrência quanto os responsáveis pela execução do serviço apresentaram documentos distintos, o que levantou dúvidas sobre a legalidade da ocupação e da autorização para os trabalhos realizados.

Enquanto isso, os policiais passaram a avaliar os papéis apresentados, já que havia indícios de possível irregularidade documental. Por essa razão, e para evitar qualquer prejuízo maior à área envolvida, a equipe optou por conduzir todos os envolvidos à delegacia.

Todos foram encaminhados à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, onde o caso foi formalmente registrado.