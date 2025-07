Manutenção da Caesb pode afetar abastecimento de água no Gama nesta quinta (10)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará, nesta quinta-feira (10/07), serviços de manutenção no sistema de abastecimento de água em áreas específicas do Gama. A intervenção ocorrerá das 7h30 às 20h e tem como objetivo melhorar a eficiência do fornecimento de água na região.

Segundo a Caesb, a interrupção poderá afetar imóveis residenciais, comerciais e industriais nas seguintes localidades:

Todo SSU – parte ímpar – Quadras 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15 e 17

SSU EQ 13/15

SSU PRAÇA 01 e 03

A Companhia destaca que os imóveis com caixa d’água dimensionada conforme o consumo médio diário não devem sofrer impacto durante o período dos trabalhos. A normalização do fornecimento será feita de forma gradual, após a conclusão do serviço.

A Caesb também reforça a importância do consumo consciente de água, especialmente durante o período de manutenção. “O volume de água consumido individualmente por cada um impacta diretamente no abastecimento a todos”, alerta a nota da companhia.

A recomendação está alinhada ao artigo 50 da Resolução nº 14/2011 da Adasa, que determina que todo imóvel deve contar com reservatório capaz de suprir o consumo por pelo menos 24 horas.

Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato com a Caesb pelo número 115. Já a imprensa pode obter esclarecimentos pelo telefone (61) 3213-7117.