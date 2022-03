Manoel Arruda é nomeado presidente do União Brasil DF

O partido União Brasil nasce da fusão entre o Partido Social Liberal (PSL) e o Democratas (DEM)

O presidente do antigo PSL-DF, Manoel Arruda, foi o nome escolhido para presidir o União Brasil no Distrito Federal. A nomeação da nova diretoria ocorreu nesta segunda-feira (21), na sede do partido da nova legenda.

Manoel ressalta que sabe da responsabilidade que é dirigir um diretório regional, ainda mais este sendo um diretório do maior partido político do país, mas que está preparado para o desafio e que o União Brasil DF terá uma nominata forte e robusta para disputar as eleições em 2022 na capital da República. “Acredito na boa política, que é baseada em valores éticos, familiares e cristãos. E são nesses valores que estamos montando a base da nossa nominata aqui no DF”, declara. “Esta será a primeira eleição do União Brasil e vamos fazer história, tanto na capital como no resto do país”, aponta o presidente da legenda no DF.

Disputa

Em decorrência da fusão, todas as unidades federativas tiveram uma disputa pela presidência do novo partido. No DF, não foi diferente. A polêmica girou em torno do Manoel Arruda e o presidente do antigo DEM-DF, Alberto Fraga. Mas a decisão final ficou a cargo da Executiva do Diretório Nacional que decidiu a favor do presidente do ex-PSL-DF. “O ex-deputado Fraga é um político nato com muita experiência e nós dois disputamos a presidência de forma honesta e pacífica”, esclarece o presidente do União Brasil DF.

Conheça Manoel Arruda

Advogado, casado, pai de dois filhos, Manoel Arruda está envolvido diretamente com política há cerca de cinco anos. Em 2018 participou e colaborou com campanhas políticas e atuou como delegado eleitoral no dia das eleições. Em 2021, Arruda assumiu a presidente do PSL-DF.