Manifestantes param DF-095 com queima de troncos por desocupação em assentament

Um protesto contra a operação de desocupação no Assentamento 26 de Setembro, realizada pela Secretaria DF Legal, parou o trânsito na DF – 095, na manhã desta quinta-feira (24). Alguns manifestantes colocaram troncos e atearam fogo atravessando a via no local. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), esteve no assentamento e negociou com os manifestantes. Rapidamente a via foi desobstruída. Não houve confronte e o trânsito está normal.