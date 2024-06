Manias Festival chega ao TaguaParque no próximo fim de semana

Camila Coimbra

Neste final de semana, o Taguaparque será o ponto de encontro para quem ama animais e quer aprender mais sobre cuidados e adoção responsável. O evento Manias Festival e Feira Pet Friendly irá ocorrer nos dias 28 a 30 de junho, a programação conta com oficinas, teatro, feira de adoção, desfile de pets e stand-up para todo o público.

Programação

A abertura oficial do evento acontece na sexta-feira às 8h da manhã. O Grupo Néia e Nando apresentará a peça “Turma dos Cachorros” às 10h, seguido pela Cia Fábula com “Meu Amigo Pulga” às 14h30. Durante todo o dia, terá a feira de adoção para quem deseja encontrar um novo amigo de quatro patas.

No sábado, as atividades começam com palestras. Às 10h, a veterinária comportamental Jeane Quintão falará sobre a “Jornada do Cão de Rua”, seguida por Dally Fontelle às 11h, discutindo empreendedorismo no universo pet-friendly na palestra “Manias de Empreender”. No período da tarde, o Stand Up Comedy de André Assunção se apresenta ao público, seguido pelo Desfile Pet às 14h, que este ano incluirá animais com necessidades especiais.

Já no domingo, o especialista Alexandre Rossi, conhecido como Dr. Pet, ministrará uma palestra às 10h30. Durante o dia, os visitantes poderão participar de oficinas práticas, incluindo artesanato às 14h e o final do Desfile Pet às 15h.

O evento também oferecerá campanhas educativas. A feira de adoção é organizada pelo ICBEM – Instituto Cultural e do Bem-estar Animal e a realização do evento possui o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal.