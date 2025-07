Malas abertas e coração apertado: Julho é mês de viagem na capital

Por Larissa Barros

Julho é um mês especial para quem deseja matar a saudade de casa, reencontrar a família e os amigos ou, simplesmente, explorar um novo destino. Com o período de férias escolares e o clima mais ameno do inverno, cresce a procura por viagens e o movimento nas rodoviárias e terminais do país, inclusive em Brasília, que recebe e envia passageiros em busca de descanso, afeto e aventura.

Segundo dados do Aeroporto de Brasília, a expectativa é de cerca de 1,4 milhão de passageiros ao longo do mês e aproximadamente 9,7 mil pousos e decolagens. Para atender à demanda, estão previstos 309 voos extras, sendo 239 domésticos e 70 internacionais. As companhias aéreas reforçaram rotas estratégicas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Natal e Salvador, além de destinos internacionais muito procurados, como Miami, Cancún e Santiago.

A estudante Victoria Moretti, de 29 anos, está de mudança para o exterior no próximo mês. Antes disso, quis aproveitar o período de férias para curtir dias ao lado da família na Costa do Sauípe, na Bahia. “Quero aproveitar muito esse tempo com eles, para descansar e passear também. A minha esposa não conhece essa parte da Bahia. Quero comer bastante comida típica, eu gosto muito da comida nordestina, da Bahia também. E passar um tempo com eles é o principal. Já tem quatro anos que não vou à praia, queria muito ir antes de viajar pro exterior”.

Na Rodoviária Interestadual de Brasília, o movimento também é intenso. Por lá, o vai e vem de passageiros revela histórias de saudade, reencontros e aconchego familiar. Raimundo Ferreira dos Santos é um exemplo disso, está indo rever a família e matar a saudade da cidade natal, Juazeiro do Norte, no Ceará. Morando no Distrito Federal há sete anos, ele conta que os 26 dias de descanso serão preciosos: “Brasília é só trabalho. Lá eu quero descansar”.

Lúcia Duarte mora em Barra dos Garças, no Mato Grosso, e está a caminho do Acre. O ônibus dela fez uma parada em Brasília antes de seguir viagem até o destino final. “Estou indo visitar minha família no Acre, minha mãe e meus irmãos. Pretendo passar uns 15 dias por lá”, contou. O objetivo da viagem é claro: descansar e se reconectar com as raízes. “A expectativa é de ficar junto com a família mesmo. Descansar, aproveitar o tempo… Isso tudo é muito importante na nossa vida”, afirmou.

Por outro lado, Brasília também é destino de quem vem passear ou reencontrar a família que ficou por aqui. A estudante Sarah Mano visita o “quadradinho” desde pequena, desde que a irmã se mudou para a capital. “Espero muito descanso, passeio e algumas comprinhas”, conta, animada para aproveitar as férias na cidade.