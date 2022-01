Mais viagens e novos horários de ônibus em cinco regiões do DF

Ao todo, serão 246 partidas a mais nos horários de pico da manhã e da tarde, subindo para 3.711 viagens por dia

A partir do dia 24 deste mês, os passageiros do Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo II, Recanto das Emas e Samambaia deverão se manter atentos às novidades nos horários de ônibus. Além de ônibus que sairão mais cedo, os passageiros também irão contar com novas opções de retorno.

A nova grade de horários tem como objetivo melhorar o transporte nessas regiões. O passageiro irá contar com mais opções de percursos e menos tempo de espera nos terminais. Serão ofertadas 181 partidas a mais por dia útil em veículos articulados.

O secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro, explica que a nova operação consiste em uma redistribuição das linhas, para que o passageiro possa contar com um sistema mais eficiente.

“Em vez de analisar separadamente a demanda de cada linha, para definir horários e percursos, nós analisamos o sistema como um todo para que, assim, pudéssemos criar uma rede capaz de oferecer mais opções para os passageiros, com ganho de tempo nos trajetos e com mais conforto nas viagens”, afirma o gestor.

A quantidade de viagens nos dias úteis vai aumentar mais de 11% no início da manhã. Ao todo, serão 246 partidas a mais nos horários de pico da manhã e da tarde, subindo para 3.711 viagens por dia. A mudança beneficiará uma média de 180 mil usuários. Também haverá mais opções de deslocamentos no fim de semana. Aos sábados, são previstos mais horários no início da manhã, bem como maior circulação de ônibus no final da tarde e à noite. Serão 99 viagens a mais no sábado, sendo 65 no pico da manhã (12% de acréscimo) e 83 no pico da tarde/noite (9% a mais).

No domingo, o aumento de viagens será preferencialmente no final da tarde e à noite, para oferecer mais opções de retorno aos usuários. Serão 90 viagens a mais nos horários de pico, sendo 30% de acréscimo somente no período noturno. A tabela horária oferece muitas opções de deslocamentos no fim de semana. Ao todo, serão realizadas 2.400 viagens no sábado e 1.477 aos domingos.

Linhas diretas

A nova operação da Área 3 traz uma boa novidade para os usuários do transporte coletivo do Riacho Fundo II e do Recanto das Emas. Em vez de compartilhar a rede de transporte, as duas cidades passarão a ter linhas exclusivas e diretas para o Plano Piloto.

O Riacho Fundo II é uma cidade mais nova, com 100 mil habitantes, e a sua rede de transporte foi criada aproveitando os recursos do terminal das quadras 600 do Recanto das Emas, gerando algumas linhas que atendem as duas cidades. Porém, com o crescimento da demanda no Riacho, os moradores das duas cidades preferem que cada uma delas possua a sua rede própria de ônibus.

“Os passageiros do Recanto das Emas ficam insatisfeitos porque os ônibus precisam passar no Riacho Fundo II, enquanto os moradores do Riacho protestam que os ônibus chegam à cidade cheios”, relata o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus. Segundo ele, a partir de agora, cada cidade terá linhas exclusivas.

Clique aqui para conhecer os novos horários e itinerários das linhas.

A partir do dia 24 deste mês, as informações estarão disponíveis no site DF no Ponto. O usuário também poderá tirar dúvidas sobre as mudanças por meio do WhatsApp (61) 98100-0088.

*Com informações da Agência Brasília