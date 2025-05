Mais de R$ 8,1 milhões serão investidos na pavimentação e duplicação de rodovias de São Sebastião

O governador Ibaneis Rocha assinou, nesta sexta-feira (9), a ordem de serviço para as obras de duplicação, pavimentação e construção de ciclovia na rodovia DF-473, em São Sebastião. A requalificação da via busca atender ao crescimento populacional na região, promovendo maior segurança para os usuários. O investimento previsto é de R$ 8.157.785,31, oriundos de emenda parlamentar do deputado distrital Rogério Morro da Cruz e do orçamento público (fonte 100).

Também foi assinada a ordem de serviço para a construção do novo Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) de São Sebastião. “Estamos lançando a obra da Defensoria Pública, que vai ajudar muito a população. Nós sabemos que aqui tem muitas pessoas carentes que precisam do atendimento da justiça, e com essa Defensoria mais próspera, com prédio próprio, vamos ter condições de dar essa assistência”, salientou o governador.

As ações compõem um conjunto de obras que visam, sobretudo, levar qualidade de vida para os mais de 119 mil habitantes da região administrativa. “Assinamos a ordem para o asfaltamento de toda a avenida principal de São Sebastião, que vai dar no viaduto que está sendo licitado na entrada da cidade. É um conjunto de obras, sem contar os R$ 126 milhões que serão investidos em água em todos os bairros aqui da região. As pessoas sofrem muito com isso e nós estamos cuidando também do asfaltamento das ruas nos bairros que são mais necessitados”, listou Ibaneis Rocha.

Mobilidade

Diferentemente de outras rodovias com características rurais, a DF-473 apresenta características urbanas. Ela está localizada entre a DF-463 e a BR-251 e, ao longo de sua extensão, há condomínios residenciais, comércios – desde lojas de construção e oficinas mecânicas a floriculturas e mercados, além do Centro de Educação Infantil Parque dos Ipês (Crixá) e do ginásio de São Sebastião.

Para a vice-governadora Celina Leão, a assinatura da ordem de serviço para duplicação, pavimentação e construção de ciclovia na rodovia DF-473 representa uma vitória para São Sebastião. “Nós trabalhamos diuturnamente para melhorar a vida da nossa população e tenho certeza que estamos seguindo no caminho certo”, frisou.

O presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur, detalhou a dinâmica da obra: “Vamos começar com a execução da pista nova, duplicada, para a gente conseguir desviar o trânsito e reformar toda essa pista velha existente. Trata-se de uma obra grande, com investimento de R$ 8 milhões e com a empresa vencedora já preparada para iniciar os trabalhos”.

Os serviços compreendem terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, e implantação da ciclovia, além de etapas complementares e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). A empresa vencedora do certame foi a HL Terraplenagem. A ciclovia terá 3km de extensão, levando mais segurança e conforto aos moradores.

Demanda antiga

Os anúncios desta sexta (9) atendem pedidos antigos da comunidade, conforme conta a pedagoga Rose Miranda, 60 anos. “No dia a dia, mudará os transtornos causados pela poeira, que são desagradáveis. Será uma oportunidade para a vida de todos nós, porque beneficia muito a comunidade. Estamos desde 2021 na luta e hoje, graças a Deus, vieram as melhorias”, celebrou.

Vizinha de Rose, a aposentada Francisca Martins, 57, acredita que as obras de infraestrutura vão mudar a realidade dos moradores, com aumento da segurança e da tranquilidade, tanto para motoristas como pedestres. “Com certeza vai melhorar bastante, porque aqui é uma área de muito acidente. Mostra que estão dando apoio e atenção para nós”, afirmou.

Em 2023, a DF-473 foi contemplada com a modernização da iluminação pública. A Companhia Energética de Brasília (CEB) promoveu a troca das lâmpadas antigas de sódio por modelos LED (diodo emissor de luz), mais luminosos e econômicos. O investimento de R$ 587 mil foi destinado por meio de emenda parlamentar do deputado Rogério Morro da Cruz.

Nova sede da Defensoria Pública

O Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) de São Sebastião facilitará o acesso dos moradores em situação de vulnerabilidade às áreas cível, criminal e de direitos humanos. Atualmente, o núcleo da região administrativa funciona no Jardim Botânico.

Segundo o defensor público-geral, Celestino Chupel, a construção comprova o compromisso deste GDF com a dignidade e cidadania da população. “O governador entra para a história da Defensoria Pública do DF não só como um gestor que atende toda a população do Distrito Federal mas também que se preocupa com a instituição que foi criada para ser a voz do povo mais vulnerável”, pontuou.

O novo NAJ será composto por equipe de 18 defensores públicos e 38 servidores, com área construída de 1.379,05 m². O prédio ficará ao lado do fórum de São Sebastião, no Centro de Múltiplas Atividades AE 11.

Com informações da Agência Brasília