Mais de mil vagas de emprego estão abertas nas agências do trabalhador nesta terça-feira (18)

Nesta terça-feira (18), as agências do trabalhador do Distrito Federal disponibilizam 1.048 vagas de emprego em diferentes áreas. Entre as oportunidades, os maiores salários, no valor de R$ 3.500, estão em duas vagas: uma para marceneiro, em São Sebastião, e outra para marmorista, em Vicente Pires.

Outra remuneração de destaque é ofertada para eletricista na Asa Sul, no valor de R$ 3.200. Em todas essas vagas é necessário ter experiência comprovada.

Também chamam atenção os salários de R$ 3.000 para técnico analista de qualidade, no Recanto das Emas, técnico em segurança do trabalho, no Guará II, e vendedor pracista, com 50 vagas em Taguatinga Norte. Todas exigindo ensino médio completo.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

Com informações da Agência Brasília

