Mais de 41 mil eleitores do DF podem ter o título cancelado; saiba como regularizar a situação

Mais de 41 mil eleitores do Distrito Federal correm o risco de ter o título de eleitor cancelado caso não regularizem sua situação junto à Justiça Eleitoral até o próximo dia 19 de maio. O alerta foi feito pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), que contabilizou os eleitores que não votaram nem justificaram ausência nas três últimas eleições, considerando os dois turnos de 2022 e o segundo turno de 2018.

A regra vale para quem era obrigado a votar nesses pleitos. Estão isentos menores de 18 anos, maiores de 70, analfabetos e pessoas com deficiência que comprovem dificuldade extrema para comparecer às urnas.

A localidade com maior número de eleitores em situação irregular no DF é Ceilândia, que concentra mais de 8,5 mil possíveis cancelamentos de título. Também há preocupação com eleitores residentes no exterior: mais de 75 mil brasileiros fora do país podem ter o título cancelado se não regularizarem a situação dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O corregedor eleitoral do TRE-DF, desembargador Sérgio Rocha, reforça a importância de atenção ao prazo:

— Orientamos que os eleitores consultem o site do TRE-DF ou procurem uma de nossas zonas eleitorais o mais rápido possível. O cancelamento do título pode gerar uma série de dificuldades, como impedimentos para receber benefícios sociais, emitir documentos e tomar posse em concursos públicos — alertou o magistrado.

Como regularizar o título eleitoral

Os eleitores podem regularizar a situação por meio do Autoatendimento Eleitoral no site do TRE-DF, pelo aplicativo e-Título ou presencialmente, em qualquer cartório eleitoral do DF, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

É necessário apresentar um documento oficial com foto e, se possível, o título eleitoral ou e-Título, comprovantes de votação ou justificativas e comprovante de pagamento de multa ou dispensa, quando aplicável.

Usuários do aplicativo e-Título também serão notificados sobre a possibilidade de cancelamento.

Consulta de situação eleitoral

Pela internet:

Acesse www.tre-df.jus.br

Vá em Autoatendimento Eleitoral > Título Eleitoral > Consultar Situação Eleitoral

Presencialmente:

Em qualquer cartório eleitoral do DF

No posto do TRE-DF no Na Hora da Rodoviária do Plano Piloto

Outras informações:

Telefones e endereços dos cartórios estão disponíveis no site do TRE-DF

Atendimento pela Ouvidoria: (61) 3048-4000

Multa eleitoral

Cada turno não justificado implica no pagamento de uma multa, que pode ser quitada via site do TRE-DF, e-Título ou diretamente no cartório, com boleto, Pix ou cartão. A quitação é registrada automaticamente. Em caso de dificuldade financeira, o eleitor pode solicitar dispensa ao juiz eleitoral.

Familiares ou partidos políticos também podem pedir o cancelamento do título de eleitores falecidos, mediante apresentação de certidão de óbito.

O título cancelado impede, entre outras consequências, a emissão de passaporte, matrícula em instituições públicas de ensino, posse em concursos e o próprio direito ao voto.

Com informações da Agência Brasília