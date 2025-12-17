Mais de 4 mil pessoas participam do Nosso Natal na QNR, em Ceilândia

Por apenas R$ 1, o Restaurante Comunitário Sol Nascente, na QNR, em Ceilândia, ofereceu um cardápio natalino completo durante a edição 2025 da campanha Nosso Natal. Mais de 4 mil pessoas participaram da ação do Governo do Distrito Federal (GDF), que incluiu pernil assado ao molho Califórnia, frango ao molho de ervas, salada tropical, farofa, arroz, feijão, suco de abacaxi com hortelã e chocolate de sobremesa.



Logo cedo, antes mesmo da abertura para o almoço, moradores da região já se organizavam em filas para garantir que seriam os primeiros a provar as delícias do cardápio, preparadas pela equipe do restaurante. “Quero ser a primeira, ainda mais se a comida for tão boa como foi no ano passado”, disse a dona de casa Marizete Silva, cheia de expectativa e com as moedas na mão para pagar pelo almoço.

No estacionamento, na parte externa do restaurante, brinquedos infláveis, pintura de rosto, distribuição de kits dentais e aplicação de vacinas já davam o pontapé inicial ao dia de festa. Do lado de dentro da unidade, um salão todo enfeitado: mesas forradas em vermelho e verde, bolas, festões, plantas, árvore de Natal, brinquedos e um trono, à espera de Papai Noel que também já tinha garantido presença na festa.

Sob supervisão do chef Adeilton Macedo Ferreira e da nutricionista Lana Munhoz, a cozinha contou com o trabalho de cerca de 30 pessoas, todas em clima de festa e acolhimento. “Muda todo o processo que estamos acostumados no dia a dia da unidade. Hoje são dois tipos de carne, a quantidade servida é maior, estamos focados”, afirmou a nutricionista. Diariamente, a unidade Sol Nascente serve, em média, 3 mil refeições por almoço.

Neste ano, as secretarias de Relações Internacionais (Serinter), e de Obras e Infraestrutura (SODF); Novacap; Administração Regional de Ceilândia; além da Fundação de Previdência Complementar dos Servidores do DF (DF-Previcom); da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. (SAB); e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), ficaram responsáveis por decorar e servir a refeição aos frequentadores da unidade.

“Esse é um evento da maior importância, inspirado pelo governador Ibaneis Rocha e que a Novacap tem prazer em participar todos os anos”, afirmou o presidente da Novacap, Fernando Leite. “Participamos da ideia dos restaurantes comunitários desde o início, fazendo a obra, discutindo o projeto, fazendo o que era possível para valorizar a iniciativa, que é dar uma refeição por R$1 para toda a população. Então, é uma grande alegria para todos nós da companhia, poder participar dessa ação social, numa data tão significativa que é o Natal”, completou.

Cuidado e celebração

Autoridades serviram a população no dia de festa

O serviço foi aberto às 11h, como acontece sempre. Mas, como o dia era especial, os frequentadores também ganharam shows com artistas locais, o que deixou o público bastante animado. Aliás, animado também estava o presidente em exercício da DF Previcom, Bruno Macedo, que participou pela primeira vez do evento. “Estamos muito satisfeitos em participar e estarmos envolvidos nesta campanha do GDF”, garantiu. “É muito gratificante ver a comunidade recebendo um dia tão diferente nesta época de união e celebração, e ver, na cara de cada uma das pessoas, o quanto esse momento faz a diferença na vida delas”, completou.

Moradora da região, a aposentada Delza Balduíno foi uma das que aprovaram o cardápio especial, ao lado do neto de 12 anos, que a acompanhava no almoço. “Eu venho sempre e adoro a comida do restaurante comunitário, mas hoje, vendo tudo tão enfeitado, dá vontade de pedir ao governo que seja assim o ano todo”, disse. “A mesa forrada está muito chique, não é vó?”, pontuou Vinícius, o neto da aposentada.

O gesto de cuidado, reparado pelo menino e por outros tantos frequentadores que fizeram questão de eternizar o momento com selfies, fotos e vídeos, foi um dos pontos altos do dia especial, como ressaltou o administrador de Ceilândia, Dilson Resende. “O almoço especial nos restaurantes comunitários de Ceilândia representa mais do que uma refeição; é um gesto de cuidado, acolhimento e respeito com as famílias que mais precisam. Nosso compromisso é garantir dignidade alimentar, especialmente em datas simbólicas, reforçando a política de segurança alimentar e a presença do poder público junto à população,” pontuou.

Local de comunidade

A família de Valdivino da Silva Nunes aproveita o restaurante comunitário diariamente diariamente: “O que eu ganho no meu trabalho para pagar alimentação não daria para minha refeição em outro lugar, mas aqui, comem eu, minha esposa e meu filho, todo santo dia”

Ao som dos artistas Binha Ramalho e Marcinho Oliveira, autoridades serviam os frequentadores, enquanto centenas de crianças faziam fila para o pula-pula, o tobogã inflável, e jogos. Os menores fizeram a festa na piscina de bolinhas e na pintura de rosto feita por voluntários do Centro Universitário IESB. Muitos pais aproveitaram para colocar a vacinação deles e dos filhos em dia, na tenda montada para atendimento da Secretaria de Saúde.

“Este restaurante tem um público muito específico, pois é basicamente frequentado por pessoas e famílias da própria comunidade, que moram nas casas próximas. Então, dias especiais como o de hoje, marcam e ficam na memória sempre que eles vêm nos outros dias”, destacou o gerente regional do RC Sol Nascente, Josenilson Barbosa.

Um dos moradores das proximidades do restaurante e frequentador assíduo do local, o motorista Valdivino da Silva Nunes, é só elogios à iniciativa do governo. “Todos os dias eu tenho onde comer, graças a Deus. Na pandemia, eu estava desempregado e era aqui que eu e minha família encontrávamos alimento”, contou. “O que eu ganho no meu trabalho para pagar alimentação não daria para minha refeição em outro lugar, mas aqui, comem eu, minha esposa e meu filho, todo santo dia”. E lá estavam a esposa Neide e o filho Alan para confirmar: “O frango daqui é uma delícia e é o que eu mais gosto. Venho todos os dias, depois da escola”, conta o menino, de 11 anos.

“Os restaurantes são equipamentos públicos de grande importância, que mostram a presença do Estado nas cidades, junto da comunidade, em especial, as mais necessitadas”Valter Casimiro, secretário de Obras e Infraestrutura

Para o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, depoimentos como este reforçam a importância dos restaurantes comunitários no Distrito Federal. “Este é um dia importante para comemorar junto com a população demonstrando o cuidado e o carinho do nosso governo com a população. Os restaurantes são equipamentos públicos de grande importância, que mostram a presença do Estado nas cidades, junto da comunidade, em especial, as mais necessitadas.”

Papai Noel para a garotada

Quando a fila já estava grande e dando a volta em todo o restaurante, a presença mais aguardada pela garotada chegou, em cima de uma caminhonete, acenando para todos ao som inconfundível do “ho-ho-ho”: Papai Noel. E o melhor… Ele tinha presentes! Cerca de 200 brinquedos que os servidores da SAB arrecadaram para que fossem distribuídos e fizessem a alegria da garotada. Aliás, todos estavam lá para presenciar o sorriso e a satisfação das crianças.

“Eu vim para almoçar e ainda ganhei uma bola, nem imaginava”, disse o menino Nícolas Rodrigues, de 8 anos, que até deixou para terminar o prato só depois de garantir a sua bola. “Gostei da bola, muito, é claro. Mas a comida está muito boa”, afirmou, enquanto terminava de saborear seu frango ao molho de ervas. Eles estavam ao lado do irmão Pedro Henrique, de 12 anos, e de Antony, de 4 anos. “A gente vem sempre com a nossa avó, principalmente quando é feijoada, a melhor comida que existe”, apontou o caçula que dividia o olhar de alegria entre os brinquedos e o prato — com bastante farofa, como ele gosta.

Os irmãos se divertiram em família e aprovaram o almoço

“Esta ação do GDF é ainda mais gratificante quando, além de garantir uma refeição de qualidade para todos, podemos ver os olhos das crianças brilhando e felizes com a presença do Papai Noel e com o brinquedo nas mãos”, enfatizou o secretário-executivo da Serinter, Paulo Cesar Chaves. “É um dia muito significativo e que mostra o cuidado deste governo com as pessoas mais vulneráveis, que mais precisam de atenção e das políticas de Estado. Um trabalho importante do governo que garante a segurança alimentar e que hoje, de forma especial, celebra o Natal junto a cada um”, concluiu.

Com informações da Agência Brasília

