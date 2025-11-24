Mais de 3,6 mil vagas abertas no Feirão do Trabalhador nesta terça-feira (25)

Mesmo na reta final de 2025, o mercado de trabalho no Distrito Federal segue aquecido. Nesta terça-feira (25), o Feirão do Trabalhador reúne 3.672 vagas de emprego, distribuídas por diversas regiões administrativas, oferecendo chances para quem busca recolocação ou deseja iniciar uma nova trajetória profissional antes do ano terminar.

O espaço foi instalado ao lado da Biblioteca Nacional, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, e oferece uma programação completa e totalmente gratuita, com oficinas de qualificação, palestras, entrega de brindes e muito mais. O atendimento começou nesta segunda-feira (24) e segue até sexta-feira (28), sempre das 8h às 20h.

Os cargos com maior demanda são de repositor de mercadorias (425), operador de caixa (413 chances), auxiliar de limpeza (362), açougueiro (297), ajudante de açougueiro em comércio (221), atendente de padaria (190) e fiscal de prevenção de perdas (155). Confira a planilha de vagas.

A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF), em parceria com o Instituto de Capacitação, Desenvolvimento e Inovação (ICDI).

Os visitantes também terão acesso a serviços como mentoria profissional, produção de currículos e atendimento jurídico e contábil. Haverá estandes de empresas e startups com divulgação de oportunidades de emprego e de negócios, exposição de produtos e empreendimentos locais, além de área de networking.

Feirão do Trabalhador

– Data: de 24 a 28 deste mês

– Horário: das 8h às 20h

– Local: ao lado da Biblioteca Nacional de Brasília

– Mais informações: rede social do ICDI.

Com informações da Agência Brasília

