Mais de 300 bocas de lobo em Ceilândia passam por limpeza e reforma

Ação executada ao longo deste mês contemplou principais avenidas da cidade; terra recolhida é utilizada como adubo

O programa GDF Presente e a Administração Regional de Ceilândia executaram a limpeza e a reforma de mais de 300 bocas de lobo ao longo de dezembro. O serviço contemplou estruturas localizadas nas vias NM 03 Norte, M 02 Norte, M 03 sul, e MN 02 Sul.

Embalagens, papelão, descartáveis, entre outros itens encontrados nas bocas de lobo, foram separados da terra e colocados em sacolas para recolhimento do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Já a terra foi utilizada como adubo. “A limpeza evita o entupimento das bocas de lobo, que pode causar alagamentos nas vias, sobretudo no período de chuvas”, diz o coordenador do Polo Oeste 2, Elton Walcacer.

“A terra costuma estar bem úmida, por conta do contato com a água pluvial, então utilizamos para adubar canteiros da administração”, explica a gerente de Manutenção e Conservação da administração de Ceilândia, Tatiana Alves Souza.

O administrador regional de Ceilândia, Dilson Resende, lembra que é preciso que as pessoas entendam os riscos de jogar lixo na rua, como o surgimento de roedores e insetos indesejáveis, como baratas e escorpiões, além da criação de ambiente propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

“Trabalhamos com uma ação contínua de limpeza e retirada de entulhos em que ocorre o descarte irregular de lixo. Neste período de chuvas, o serviço é intensificado, pois sabemos os malefícios que podem surgir. É de suma importância a conscientização da comunidade, para que faça o descarte correto do lixo”, afirma ele.

Participaram 18 reeducandos da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), junto a servidores da administração regional e do programa GDF Presente. Os caminhões foram cedidos pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Papa-entulho

Existem três papa-entulhos instalados em Ceilândia, localizados na QNN 29, QNP 28 e QNM 27. São espaços adequados para o descarte de restos de obra, móveis velhos, restos de poda, material reciclável e óleo de cozinha usado. Cada cidadão pode entregar até 1 m³ de resíduo por dia.

O serviço também está disponível em outras regiões administrativas. Acesse aqui o endereço de cada papa-entulho.

Com informações da Agência Brasília