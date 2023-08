Mais de 100 carcaças de veículos foram retiradas das ruas por mês em 2023

Sol Nascente recebeu, nesta semana, as equipes da operação coordenada pela SSP-DF; população pode contribuir com os trabalhos enviando informações por e-mail

O esforço concentrado das equipes da operação DF Livre de Carcaças resultou na retirada de 804 veículos abandonados das ruas do DF neste ano. O total dividido pelos meses do ano chega a pouco mais de 100 carcaças retiradas mensalmente. Nesta semana foi a vez do Sol Nascente. A ação resultou em 32 veículos recolhidos.

Além de incidir diretamente no aumento da sensação de segurança da população, a retirada dos veículos contribui com a redução dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor de dengue, zika e chikungunya.

“O número alcançado até agora é muito expressivo e maior que os anos anteriores e prioritária para o governador Ibaneis Rocha. Fizemos ajustes na estratégia de atuação e contamos com apoio e comprometimento dos órgãos participantes, com a administração regional do local que recebe a ação e do conselho de segurança do local”, explica o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Desde que foi retomada, em março deste ano, as equipes permanecem por três dias em cada local – de terça a quinta-feira – aumentando, assim, a atuação em cada região. No ano passado, a quantidade ficou em 259, enquanto em 2021 e 2020 o total foi de 306 e 448, respectivamente. “Conseguimos aumentar a capilaridade da operação e, consequentemente, atingirmos resultados ainda mais exitosos”, completa Avelar.

Integração

Além das administrações regionais, a operação reúne representantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Departamento de Trânsito (Detran-DF), do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). A coordenação fica a cargo da SSP-DF.

“O direcionamento da DF Livre de Carcaça é feito pela SSP-DF, mas a continuidade da operação deve-se ao esforço e envolvimento dos integrantes da operação”, ressalta o subsecretário de Políticas Públicas, Jasiel Fernandes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como ajudar?

Para facilitar o contato da população, foi criado um novo canal para encaminhamento de informações pela população: o [email protected]

É importante incluir detalhes que facilitem a localização dos veículos, como endereço, ponto de referência e, se possível, fotos. “Além das informações encaminhadas pelas administrações regionais, Consegs [conselhos comunitários de segurança] e Ouvidoria do GDF, disponibilizamos mais um canal de informações, que podem ser enviadas por qualquer cidadão”, diz o subsecretário de Políticas Públicas, Jasiel Fernandes.

As informações também podem ser encaminhadas pelo site Participa DF, pelo número 162 e nas próprias administrações regionais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília