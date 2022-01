Mais 10 cm da comporta da Barragem do Lago Paranoá são abertos

A CEB Geração realizou o procedimento que aumentou a abertura da comporta 2 – que fica localizada no centro – de 20 cm para 30 cm

A quantidade exorbitante de chuvas no Distrito Federal resultou na abertura de mais 10 centímetros de uma das três comportas da Barragem do Lago do Paranoá. A CEB Geração realizou o procedimento que aumentou a abertura da comporta 2 – que fica localizada no centro – de 20 cm para 30 cm.

Trata-se de um trabalho preventivo e contínuo para manter o nível da cota do Lago Paranoá. “Nós fazemos isso de forma bastante preventiva para que o volume não seja excessivo e não prejudique as outras atividades naturais do Lago Paranoá e do Rio Paranoá”, explica o diretor-geral da CEB Geração, Eduardo Roriz. Por volta das 14h, a cota estava em 1000,55 metros no reservatório. A cota considerada máxima é de 1000,80 metros.

O aumento da abertura ocorreu no último domingo (9) seguindo todas as recomendações, com aviso à Defesa Civil, ao Corpo de Bombeiros e à população ribeirinha, como do Núcleo Rural Boqueirão e do Altiplano Leste. Durante a abertura, o volume de água no Rio Paranoá aumenta rapidamente, o que pode criar uma leve correnteza. No entanto, Eduardo Roriz tranquiliza: “É um procedimento técnico e simples. Dá uma vazão de 20 ml por segundo”.

Desde 2020, a Barragem do Lago Paranoá conta com um moderno sistema de notificação em massa, com 12 postes de 12 metros de altura com aproximadamente 16 cornetas usadas para propagar um aviso sonoro por até 10 quilômetros quadrados, normalmente 30 minutos antes.

“Em cada abertura, seguimos o mesmo protocolo. Avisamos aos órgãos parceiros e à população, seja com carros de som previamente, seja com mensagens de WhatsApp para quem está cadastrado. Fazemos [as aberturas] sempre de dia para as pessoas terem conhecimento e não se assustarem com os avisos sonoros”, completa Roriz.

Procedimento comum

A abertura de comportas na Barragem do Lago Paranoá é um procedimento bastante comum, além de necessário para manter o Rio Paranoá perene. “Temos que alimentar o Rio Paranoá. É natural que haja uma vazão para garantir água para as fazendas, plantações, peixes e o gado que dependem desse rio. Há toda uma manutenção do meio ambiente. Essa é uma das funções”, explica.

O reservatório é monitorado 24 horas por dia, de 15 em 15 minutos. As decisões sobre as aberturas são baseadas em estudos da área técnica e de acordo com o clima.

Reforma da Barragem do Paranoá

Em fevereiro de 2019 – segundo mês deste governo – a Barragem do Paranoá passou por ampla reforma. Em 15 dias, o asfalto foi todo recuperado. Cinquenta servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) fizeram o trabalho nos 630 metros de extensão do trecho que cruza a represa, por onde cerca de 30 mil pessoas transitam no local por dia, segundo o órgão.

*Com informações de Adriana Iziel, Agência Brasília