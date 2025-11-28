Luta contra o HIV: SCS recebe testagem rápida na segunda-feira

Para marcar o Dia Mundial de Luta contra o HIV, celebrado em 1º de dezembro, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) prepara uma mobilização especial nesta segunda-feira. A iniciativa será realizada no Setor Comercial Sul, onde equipes atuarão das 9h às 15h oferecendo orientações, testagens e ações de prevenção. O ponto de apoio das atividades ficará nas dependências do coletivo Distrito Drag, localizado na Quadra 2 do Edifício Jamel Cecílio, reforçando o compromisso da rede pública com a conscientização e o combate ao estigma relacionado ao vírus.

Responsável pelo Núcleo de Testagem e Aconselhamento da SES-DF, Jaqueline Marques destaca a importância da data para a saúde pública: “É uma oportunidade de combater o estigma e o preconceito, que ainda afastam muitas pessoas de testes e tratamentos. Ao promover informação de qualidade, ampliamos as chances de aproximação do indivíduo a esses procedimentos.”

Ação de saúde

Para o dia 1º de dezembro, a secretaria mobilizou profissionais, gestores e população, a fim de fortalecer o trabalho intersetorial focado nos avanços científicos e sociais já alcançados. “Buscamos reafirmar que o enfrentamento do HIV/aids é um compromisso contínuo”, enfatiza Menezes.

A iniciativa irá contar com a parceria de diversas instituições da sociedade civil e do meio acadêmico, incluindo as organizações não governamentais Amigos da Vida, GPS Foundation, Instituto Ipês e coletivo Distrito Drag, além da Liga Acadêmica de Imunologia Clínica do Iesb e da Unidade de Testagem, Aconselhamento e Imunização (Utai) da SES-DF.

Serviços ofertados:

Testagem rápida para HIV;

Aconselhamento pré e pós-teste;

Distribuição de insumos de prevenção (preservativos, géis lubrificantes, autotestes e material informativo);

Orientações sobre prevenção combinada;

Registro e monitoramento do fluxo de atendimento;

Divulgação dos serviços da rede pública de saúde.

Com informações da Agência Brasília

