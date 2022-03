LUOS é aprovada sem ampliar comércio e escolas em áreas residenciais

O Projeto de Lei Complementar n° 69/20 recebeu voto favorável de todos os 24 deputados distritais

Após ter passado pelo crivo das comissões de Constituição e Justiça (CCJ), de Assuntos Fundiários (CAF) e de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF), a Câmara Legislativa do DF (CLDF) aprovou esta terça-feira, 29, em dois turnos, a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo (Luos). O Projeto de Lei Complementar n° 69/20 recebeu voto favorável de todos os 24 deputados distritais.

Das 145 emendas apresentadas ao projeto, 53 foram aprovadas, dez foram consideradas prejudicadas, por possuírem conteúdo idêntico a outras protocoladas anteriormente, e 32 foram retiradas ou anuladas pelos seus autores, como foi o caso da polêmica proposta envolvendo as áreas comerciais dos Lagos Sul e Norte e Parkway.

Até sua passagem pela Comissão de Assuntos Fundiários prevalecia o texto que abria a possibilidade de utilização comercial de imóveis residenciais nessas RAs, e, com isso, 11 atividades econômicas seriam permitidas. Prevaleceu, por fim, a emenda dos distritais Rafael Prudente e Robério Negreiros, que mantém a forma atual, ou seja, à parte o uso residencial, os imóveis só poderão ser usados para escritórios de representação, embaixadas e escritórios de advocacia.

Também ficou fora do texto aprovado a permissão para a construção de um edifício garagem no Lago Sul. Em seu parecer, a relatora da proposta, deputada Jaqueline Silva (PTB), argumentou que a abertura para diversas atividades, como previa o texto original, iria “atrair diversos grandes escritórios para o local que tem por finalidade o uso residencial, o que trará grande infortúnio à população local”. De acordo com a parlamentar, as entidades da sociedade civil, especificamente Conselho Comunitário do Lago Sul, Prefeitura Comunitária da Península Norte, Associação Comunitária do Setor de Mansões Park Way e Associação de Moradores e Amigos da Região do Parque Ecológico do Córrego do Mato Seco, mobilizaram-se contra as alterações, e promoveram uma série de reuniões com o GDF e com a CLDF. “Entregaram, inclusive, um abaixo assinado com mais de 6 mil assinaturas”, completou Jaqueline.

Conforme salientou o presidente da Comissão de Assuntos Fundiários, o distrital Cláudio Abrantes, dada a importância da Lei, o processo até a decisão foi cauteloso. “Não há dúvida da importância da Luos para o desenvolvimento do Distrito Federal, uma vez que promove a simplificação e a sistematização de normas, e nosso critério foi técnico, o que fez com que retirássemos emendas por um detalhe ou outro, como consulta à comunidade, falta de estudos técnicos”, disse.

A polêmica da vez, contudo, ficou com as sugestões apresentadas de última hora pelo distrital Eduardo Pedrosa. As emendas de números 123 e 124 autorizam escolas a funcionar em áreas residenciais, além de alterar a questão de anuência de vizinhos ao estabelecimento educacional. Antes da aprovação, a lei obrigava que as escolas tivessem 100% de anuência, com a emenda, esse número passou a ser de 75%. Após as inseguranças geradas no setor, e as discussões que surgiram, as propostas ficaram para serem debatidas em segundo turno, para que haja tempo de o distrital detalhar o projeto.

“Houve uma confusão muito grande criada em torno dessas emendas. A emenda 123 não permite a construção de novas escolas, mas sim a permanência daquelas já construídas, de modo a preservar os empregos dessas pessoas”, enfatizou Eduardo Pedrosa.

Enquanto o Conselho Comunitário do Lago Sul (CCLS) defende que os lotes residenciais não foram projetados para atender a infraestrutura básica que uma instituição de ensino requer, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF) se coloca favorável à aprovação das emendas. “A Luos publicada em 2019 deixou essas inseguranças jurídicas”, diz a presidente do Sinepe, Ana Elisa Dumont. “Desde 2017 não se pode mais abrir escola em área residencial, mas não é esse o nosso objetivo. O que queremos é a possibilidade de ter quem reassuma essas escolas que já existem nessas áreas”, completa a dirigente. O que ocorria era que, antes da proposta de Pedrosa, caso o proprietário de uma escola sediada em área residencial morresse, obrigatoriamente a escola deveria ser fechada, pois os filhos não poderiam assumir o negócio e nem vendê-lo.

Para a entidade, as escolas privadas localizadas nessas áreas “oferecem um serviço de suma importância para a população do Distrito Federal”, afirma o Sinepe, em nota. “Normalmente, são escolas menores, que trabalham com crianças pequenas. Elas surgiram da demanda da comunidade local, tendo em vista que o governo não consegue suprir a quantidade de vagas necessárias para faixa etária que atendem”, concluo.

Diante disso, Ana Elisa ressalta que a defesa do Sinepe diz respeito à permanência e viabilidade daquelas escolas que já existem, e não a abertura de novas. Estamos falando de escolas que possuem 10, 15, 20 anos estabelecidas em um mesmo local e que hoje, com a Luos, estão impedidas de continuarem ou mesmo de que seus herdeiros realizem a sucessão na gestão da instituição ou de que elas possam ter investidores ou terceiros interessados”, frisa a presidente.

Conforme destaca o advogado Paulo Cunha, diretor Jurídico do CCLS, se aprovadas pela CLDF, os projetos do deputado trarão um grande impacto para a região, “pois permitem que essas edificações sejam reformadas e ampliadas sem qualquer estudo prévio de impacto de trânsito e ambiental por exemplo”, argumentou. “Para absorver essa questão, o Poder Público acabaria se vendo obrigado a investir em infraestrutura em áreas que, a rigor, não precisam de tal investimento, em desfavor de tantos outros locais da cidade que de fato necessitam de mais obras e atenção”, acrescenta.

O PLC está estruturado em cinco artigos: o primeiro deles trata de modificações ao texto em vigor, o segundo de adições, o terceiro prorroga prazos contidos na LUOS, o quarto dispõe sobre sua vigência e o quinto promove uma série de revogações específicas. Na justificativa do projeto, o GDF afirma que a “proposta tem o objetivo de promover ajustes no texto em vigor, bem como em seus anexos, com o fim de corrigir inconsistências identificadas”.