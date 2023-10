Luiz André Reis é o novo comodoro do Iate Clube

Além disso, também foi votado o Conselho Deliberativo, que conta com 40 conselheiros efetivos e 20 suplentes

A festa da democracia aconteceu ontem, no Salão Social do Iate Clube de Brasília. Os sócios do clube tiveram o dia para decidir qual chapa vai gerir o clube pelos próximos três anos. A chapa Orgulho de Ser Iatista foi a vencedora e vai ocupar os cargos da Comodoria, com Luiz André Reis como comodoro, Cecília Moço como vice-comodoro e Gilson Machado da Luz, o Gilsão, como segundo vice-comodoro.

Além disso, também foi votado o Conselho Deliberativo, que conta com 40 conselheiros efetivos e 20 suplentes. A chapa 600 – Aliança Pelo Iate ganhou com 1024 votos, contra a chapa 500 – Independência Iatista. A posse e diplomação dos eleitos vai ser dia 15 de novembro, no Salão Social do Clube.

A apuração de votos foi encerrada às 20:42 de ontem. Com 1.073 votos, a chapa 11 – Orgulho de Ser Iate, levou a melhor contra a chapa 33 – Renovação Iatista, que recebeu 553 votos. Ao longo do dia, 1.648 pessoas compareceram ao local de votação. Foram computados 13 votos nulos e nove votos em branco.

O Presidente do conselho deliberativo, Edson Garcia, já foi comodoro do clube. Ele aponta que nessa votação, aconteceu o marco de maior discrepância de votos que se teve na história do Iate Clube de Brasília. “Isso mostra a força dos ex-comodoros e o resultado surpreendente do apoio a atual gestão”.

Propostas

A Chapa 11 preza pela continuidade da gestão atual, e tem no comando Luiz André Reis, como comodoro, Cecília Moço, como a primeira vice-comodoro, e Gilson Machado da Luz – Gilsão, como segundo vice-comodoro. Os temas defendidos pelo trio são muitos. Em destaque, no plano de gestão, vale citar a aproximação com o associado, com uma melhoria na Ouvidoria, e a criação da diretoria de tênis e esportes aquáticos, além da implantação da vice-diretoria da mulher e uma vice-diretoria jovem.

As propostas para o esporte, foco especial da chapa 11, incluem a promoção de eventos e campeonatos esportivos em diversas modalidades e a ampliação das quadras poliesportivas.

Luiz, ou Culé, como é conhecido popularmente, o novo comodoro do clube, afirmou que, agora, o importante vai ser trabalhar e botar em prática os planos. “Serão três anos intensos de muita oportunidade aqui, para fazermos projetos lindos aqui no clube”, declarou. O novo comodoro frisa que vai dar continuidade a tudo que já foi feito até agora. “Não tem muito o que falar, estou muito agradecido a toda a estrutura do clube e a todo mundo que apostou na gente, e nos deu um voto de confiança. Muito obrigado”, finalizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os eleitores estavam ávidos pelo final da votação, e vibraram quando os resultados foram divulgados. A funcionária pública Zuleide Aragão, 60, mantém o título de eleitora para garantir o direito de votar e manter a qualidade, integridade e o bem familiar do clube. “O Iate realmente é uma família, a continuação da nossa casa”, exalta. Ela está na torcida para que o clube continue “lindo como sempre esteve, bem cuidado e pé no chão”.

A bióloga Liana Davi, de 49 anos, participou do processo eleitoral do clube pela primeira vez, ainda que seja sócia há muitos anos. “É uma votação importante, porque eu frequento o Iate e ele oferece muita coisa boa, e essa é uma oportunidade de votar e defender nossos interesses”, pontua. Ela acredita que esse ano houve uma grande movimentação dos sócios para a eleição. “O que é importante, pois mostra que as pessoas estão dispostas a manter a qualidade do clube”.