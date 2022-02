Loja de roupas pega fogo na madrugada de terça (8) em Ceilândia

O controle das chamas foi feito rapidamente com utilização de água e espuma evitando que o incêndio se alastrasse para áreas adjacentes. Não houve vítimas

Um incêndio acordou os moradores da QNM 19, Conjunto L, Lote 01 em Ceilândia, na madrugada desta terça-feira (8). Uma loja atacadista de roupas, na esquina da quadra pegou fogo e se propagou por toda o local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a chamada e controlou o fogo que atingiu aproximadamente 200 metros quadrados. De acordo com a equipe que esteve no local, havia muito material combustível, principalmente tecidos e roupas, todas queimadas com o incêndio.

O controle das chamas foi feito rapidamente com utilização de água e espuma evitando que o incêndio se alastrasse para áreas adjacentes. Seis viaturas e 22 militares participaram do socorro. Não houve vítimas.

Toda atuação de combate à incêndio durou aproximadamente 03h30. A pericia de incêndio do CBMDF foi acionada e local ficou aos cuidados do Proprietário.