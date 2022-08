Livro ‘’Histórias de Brasília 5’’, de João Carlos Amador e Nicolas Behr, desvenda 50 mitos e verdades de Brasília. Confira!

Nossa cidade tem apenas 62 anos, mas já produziu muitas lendas urbanas. Para trazer luz a esses contos, os apaixonados pela história de Brasília; João Carlos Amador e Nicolas Behr lançam o quinto volume da série ‘’Histórias de Brasília’’, onde relatam 50 fatos relacionados à Capital da Esperança dividindo-os em mitos e verdades.

‘’Com este livro nós procuramos elucidar algumas histórias fabulosas sobre Brasília, como, por exemplo: existe um túnel ligando o Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. Mito. Outro exemplo: um botânico francês que esteve aqui com a Missão Cruls em 1984 sugeriu o local exato para a construção da Barragem do Paranoá. Verdade’’ relatam os autores acerca da obra.

Através de uma leitura leve e informativa, João Amador e Nicolas Behr esperam suscitar em seus leitores um certo espanto e que eles possam expressar ao final da leitora a famosa exclamação ‘’Puxa, isso eu não sabia!’’.

Para mais informações (e curiosidades), acesse o site: https://historiasdebrasilia.com/ ou as redes sociais do projeto ‘’Histórias de Brasília’’ – Instagram: @historias_de_bsb

Facebook: @historiasdebsb

Data de lançamento: 31/08/22 (quarta-feira)

Local: Beirute da 109 Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário: 16h às 22h

Preço do livro: R$30,00

Outros livros dos autores também estarão disponíveis no evento.