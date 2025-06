Linha de ônibus é reativada para a Festa de Pentecostes

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai reativar, de forma temporária, a linha circular 351.7 para atender os participantes da tradicional Festa de Pentecostes, que será realizada no Taguaparque, em Taguatinga, entre esta sexta-feira (6) e domingo (8). A expectativa é que o evento reúna cerca de 500 mil pessoas por dia.

Operada pela Viação Marechal, a linha fará um trajeto de 6,9 quilômetros, passando por pontos estratégicos como a Samdu Norte, o Pistão Norte e o viaduto da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), que cruza a Estrada Parque Contorno (EPCT). A tarifa será de R$ 2,70.

Além disso, as linhas de ônibus que seguem para Taguatinga Centro, Comercial Norte e Pistão Norte terão reforço de viagens durante os dias do evento, de acordo com a demanda observada pela Semob.

Mudanças no transporte para a Festa do Divino, em Planaltina

Em Planaltina, o transporte público também sofrerá alterações por conta da realização da Festa do Divino, que ocorre no mesmo período — de sexta (6) a domingo (8). A Avenida Goiás será interditada para o tráfego de veículos, e os passageiros deverão utilizar a Avenida Independência para embarque e desembarque de ônibus.

A celebração religiosa acontecerá na Paróquia São Sebastião, com público estimado entre mil e duas mil pessoas. No sábado (7), entre 13h e 16h, a procissão deve atrair cerca de 50 mil fiéis às ruas da região.

Com informações da Semob