Líderes de hospitais do DF participam de capacitação sobre comunicação não violenta

Na manhã desta quarta-feira (25), líderes e gestores do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e do Hospital Cidade do Sol (HSol) participaram de mais uma etapa do Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL), promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). O encontro, realizado no auditório do HRSM, teve como tema central a comunicação não violenta (CNV), apresentada por Ronaldo Silvestre da Costa, assessor técnico da Coordenação de Planejamento e Monitoramento do Contrato de Gestão.

Ronaldo destacou que a CNV se baseia em quatro pilares fundamentais: observação sem julgamentos, expressão clara dos sentimentos, identificação das necessidades subjacentes e formulação respeitosa de pedidos. “No ambiente hospitalar, onde lidamos com pessoas em vulnerabilidade, é essencial evitar danos emocionais para criar um ambiente mais harmonioso e reduzir conflitos”, afirmou.

O encontro também contou com a participação do professor de química da Universidade de Brasília (UnB), Gerson de Souza, que relacionou suas experiências acadêmicas ao contexto da liderança hospitalar. “A forma como o gestor se comunica define o tom das relações na equipe. Um líder equilibrado e respeitoso inspira um ambiente harmônico”, ressaltou.

Os participantes foram convidados a refletir sobre situações cotidianas de comunicação negativa, promovendo um espaço de escuta e aprendizado coletivo. Vanessa de Oliveira, chefe do Núcleo das Emergências e Internações em Ambulatório, reforçou a importância da capacitação. “Uma comunicação clara e efetiva impacta diretamente na qualidade do atendimento ao paciente”, explicou.

*Informações da Agência Brasília