Licitação para construção de sede da policlínica da PCDF é aberta

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) lançou nesta quarta-feira (4), por meio de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o aviso de licitação para a construção da nova sede da policlínica da instituição. A iniciativa marca o início de um projeto que visa ampliar a infraestrutura de saúde voltada ao atendimento de servidores da corporação.

A nova unidade será construída dentro do Complexo da PCDF e contará com dois blocos, totalizando uma área de 6.900 m². De acordo com o edital, a obra está orçada em R$ 40.071.288,88, e o prazo previsto para conclusão é de 24 meses a partir da assinatura do contrato.

O modelo adotado para a licitação será o de “maior desconto”, em que vence a empresa que oferecer o maior percentual de abatimento sobre o valor de referência definido pela administração pública. O formato busca garantir economia aos cofres públicos, mantendo os padrões de qualidade exigidos.

As empresas interessadas em participar do processo têm até as 14h do dia 24 de junho de 2025 para apresentar suas propostas. O edital completo pode ser acessado no site oficial da PCDF. Informações adicionais estão disponíveis pelos telefones (61) 3207-4071 / 4046 ou pelo e-mail cpl@pcdf.df.gov.br.

Com informações da PCDF