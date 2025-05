Leo Romano lidera encontro com arquitetos no Condomínio Jardim Genebra, em Brasília

Reconhecido como um dos grandes nomes da arquitetura e do design no Brasil, Leo Romano será a atração principal de um encontro com arquitetos neste sábado, dia 10, no Condomínio Jardim Genebra, um empreendimento da FGR Incorporações em Brasília. O evento inclui um coquetel seguido de um bate-papo inspirador com o arquiteto, que abordará suas experiências, processos criativos e perspectivas sobre o futuro da arquitetura contemporânea.

Com quase 30 anos de trajetória, Leo Romano é conhecido por seu estilo único, marcado pela criatividade e pela harmonia entre arte e funcionalidade em projetos residenciais e corporativos. Seus trabalhos estão presentes em diversas regiões do país e são frequentemente destacados em publicações especializadas, tanto no Brasil quanto no exterior.

O encontro será realizado em um ambiente que traduz o conceito “jeito Jardins de viver”, assinatura da FGR, responsável por mais de 40 condomínios entregues em sete estados. O Jardim Genebra reflete esse ideal, unindo natureza, infraestrutura completa e qualidade de vida, consolidando-se como um espaço que celebra o bem-estar e a modernidade.