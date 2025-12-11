Lançado edital para renovar computadores de hospitais e UPAs do DF

Para modernizar a estrutura tecnológica da rede que administra, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou, nesta quinta-feira (11), o Edital nº 81/2025, voltado à aquisição e instalação de desktops, notebooks e monitores auxiliares. A atualização beneficiará o Hospital de Base (HBDF), o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), o Hospital Cidade do Sol (HSol), as 13 unidades de pronto atendimento (UPAs) e demais setores de apoio, reforçando a capacidade digital e aprimorando os serviços prestados à população.

O objetivo da iniciativa é dar mais agilidade ao atendimento, reduzir falhas operacionais e garantir o uso eficiente e integrado dos sistemas de prontuário eletrônico. Dessa forma, a emissão de exames e solicitações se torna mais rápida, contribuindo diretamente para a melhoria do fluxo de pacientes nas áreas de maior demanda.

“Hoje, praticamente toda a rotina hospitalar depende de tecnologia”, aponta a superintendente de Contratos do IgesDF, Lorraynne Pinheiro. “Uma estação de trabalho lenta pode atrasar desde o cadastro do paciente até a liberação de um exame. A renovação desses equipamentos é um ganho direto para quem está na ponta do cuidado.”

Equipamentos previstos

⇒ Desktops: processador de quatro núcleos, 8GB de RAM, SSD e portas adicionais

⇒ Notebooks: telas adequadas para emissão de laudos, SSD e conectividade wi-fi

⇒ Monitores: tamanho e resolução definidos tecnicamente.

Prazos

→ Impugnações: até o dia 15 deste mês

→ Respostas: entre os dias 16 e 17

→ Prazo para envio: até as 23h55 do dia 24 deste mês.

→ Onde participar: Plataforma Apoio.

Com informações da Agência Brasília

