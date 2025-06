Lançada segunda chamada do Start BSB, que apoiará mais 100 startups

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) lançou, nesta quinta-feira (26), o segundo ciclo do programa Start BSB, voltado ao fomento do empreendedorismo inovador no Distrito Federal e na Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (Ride). O anúncio ocorreu no palco principal do Innova Summit, evento de inovação que acontece desde terça-feira (24), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Após contemplar 100 startups na fase inicial do projeto, a FAPDF abre uma nova chamada pública para selecionar outras 100 iniciativas com alto potencial de impacto. A meta é atingir 300 startups ao longo de três ciclos anuais, acelerando negócios em diferentes estágios de maturidade — da criação da ideia à consolidação no mercado.

Estrutura do programa

Considerado um dos maiores programas de incentivo à inovação da região, o Start BSB oferece suporte técnico, mentorias, capacitações e conexões com o mercado e investidores. O programa está organizado em três eixos:

Eixo I – Ideação e Pré-incubação: fomento a ideias inovadoras e desenvolvimento de competências empreendedoras;

fomento a ideias inovadoras e desenvolvimento de competências empreendedoras; Eixo II – Incubação e Pré-aceleração: validação e consolidação de modelos de negócio escaláveis;

validação e consolidação de modelos de negócio escaláveis; Eixo III – Aceleração: estruturação das empresas para captação de investimentos e crescimento sustentável.

Investimentos e parcerias

Com um investimento total de R$ 12 milhões nesta nova fase, os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

Eixo I: R$ 4,5 milhões (R$ 1,5 milhão por ano);

Eixo II: R$ 3,9 milhões (R$ 1,3 milhão por ano);

Eixo III: R$ 3,6 milhões (R$ 1,2 milhão por ano).

A execução do programa será feita por instituições gestoras selecionadas por chamadas públicas. Entre os parceiros estão a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), a Universidade de Brasília (UnB), o Instituto Multiplicidades e o Camp — programa de aceleração promovido pela Cotidiano, voltado ao desenvolvimento de startups em estágio inicial.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Start BSB e nas redes sociais do programa.

Com informações da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF)