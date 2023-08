Laje da passarela da Água Mineral é concretada

A obra vai garantir uma travessia segura para os pedestres na região por onde circulam cerca de 100 mil veículos por dia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) executou, neste sábado (26), a concretagem da laje da passarela da Água Mineral, na altura do km 9,2 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF-003), nas proximidades do Parque Nacional de Brasília.

Posteriormente, a obra realizada na rodovia que possui um tráfego médio diário de aproximadamente 100 mil veículos passará pelas etapas de sinalização horizontal e vertical, urbanização, mobilidade e acessibilidade e obras complementares.

Iniciada em janeiro deste ano, a construção da passarela, que tem o investimento de R$ 3,6 milhões, já passou pelas fases de construção de projeto executivo, terraplenagem, execução de passarela em estrutura mista que envolve concreto e metal.

“Essa passarela é muito importante porque está sendo construída em uma região que, além do fluxo de veículos ser muito grande, fica próxima de um dos pontos turísticos mais conhecidos de Brasília. É uma obra que vai garantir uma travessia segura para os pedestres e reduzir o risco de acidentes na rodovia”, concluiu o presidente do DER, Fauzi Nacfur Junior.

Com informações da Agência Brasília