Lago Sul receberá a 24ª oficina do Plano Diretor na quinta-feira

Evento organizado pela Seduh vai apurar sugestões da comunidade sobre a região

Moradores do Lago Sul poderão fazer a diferença no desenvolvimento da região na próxima quinta-feira (24), quando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) vai promover a 24ª oficina participativa para a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot), lei que determinará o desenvolvimento do Distrito Federal pelos próximos dez anos.

O encontro com a população terá início às 19h, no Colégio Mackenzie. O objetivo é reunir os cidadãos para discutir temas importantes relativos ao Lago Sul, como mobilidade, transporte, regularização e meio ambiente, oferta habitacional, áreas prioritárias e tipos de investimentos, entre outros. Todas as sugestões da comunidade serão analisadas.

“Acho importante discutirmos o Pdot desde o seu conceito”, pontua o presidente da Associação de Moradores da SHIS QI 5, Carlos Guapindaia. “É a chance de dar sugestões para reavaliar pontos referentes à qualidade de vida, proteção ambiental, trânsito, estacionamento de veículos e transporte público”. O encontro também será transmitido pelo canal da Seduh no YouTube, o Conexão Seduh.

Participação aberta

Ao todo, serão 53 oficinas organizadas pela Seduh durante este ano. Enquanto 18 desses eventos públicos serão voltados a segmentos da sociedade, outros 35 serão sobre cada uma das regiões administrativas (RAs) do Distrito Federal. Confira o calendário completo.

Mais informações podem ser acessadas no site do Pdot.

Serviço/ Oficina participativa do Pdot

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

→ Data: quinta-feira (24), às 19h

→ Local: Colégio Mackenzie – SHIS QI 5, chácaras 74 a 79

→ Acesso virtual pelo YouTube, no canal Conexão Seduh.

Com informações da Agência Brasília