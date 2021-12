Lago Norte ganha novo transformador de potência

Equipamento é o mais completo usado pela companhia na rede de distribuição de energia do Distrito Federal

Um novo transformador de potência da subestação 7, foi instalado na QL 05 do Lago Norte e será responsável por distribuir energia elétrica para 26 mil pessoas que residem e trabalham na região. Além da troca do transformador, a Neoenergia Brasília substituiu nove disjuntores e fez uma manutenção geral nesta terça-feira (28).

Com um investimento de mais de R$ 3,6 milhões, as ações servem para aumentar confiabilidade da energia para a população. “A chegada desse transformador faz parte do processo de modernização do sistema elétrico que a Neoenergia Brasília se comprometeu a fazer na capital federal”, explica Mario Jorge Riberto Júnior, supervisor de linhas e redes subterrâneas da companhia.

Para a conclusão desse investimento e pleno funcionamento do equipamento, o mais moderno em funcionamento no Distrito Federal, a Neoenergia Brasília informa aos moradores da região que poderão acontecer interrupções momentâneas (menos de três minutos) no fornecimento de energia na madrugada do dia 28 para o dia 29, quando as equipes da distribuidora realizarão as transferências das cargas da região para o novo transformador.

O novo equipamento possui um sistema de monitoramento moderno e completo que garantirá a qualidade no fornecimento aos consumidores da região. Além disso, o dispositivo possui um sistema embarcado de sensores e proteções que permitem o diagnóstico remoto e, em tempo real, das condições do transformador, tudo centralizado em um sistema de gestão de ativos que utiliza inteligência artificial no tratamento dos dados. Isso confere maior confiabilidade no fornecimento e redução nos custos de manutenção.