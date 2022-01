Ladrões de carro são presos pela PMDF

Dentro do veículo da dupla foram encontradas aproximadamente 1kg de maconha, uma balança de precisão e diversas ferramentas avaliadas em R$ 5 mil

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens por furto em interior de veículo e tráfico de drogas, por volta das 20h30 desta quinta-feira (6), no Pistão Norte, altura da entrada principal do Taguapark.

De acordo com as autoridades, a GTOP 22 foi acionado via Copom (190) para averiguar possível furto de veículo. Os policiais fizeram contato com a vítima, que afirmou ter sido perseguido pela dupla, que havia furtado o interior de outro automóvel.

Os policiais conseguiram visualizar o veículo próximo ao Taguatinga Shopping. O motorista fugiu, mas acabou sendo abordado no Pistão Norte. Dentro do veículo foram encontradas aproximadamente 1kg de maconha, uma balança de precisão, um estepe e diversas ferramentas de construção civil avaliados em R$ 5.000,00.

Os dois ocupantes do veículo foram presos e foram conduzidos à 12ª Delegacia de Polícia, para que fosse tomada as providências cabíveis.