Estudantes de Biomedicina do Ceub fazem atividades de coleta, processamento e liberação de exames clínicos

O Centro Universitário de Brasília (CEUB) oferece à comunidade serviços de análises clínicas de baixo custo. Realizados pelo Centro de Formação Profissional (CENFOR) do Centro Universitário, os atendimentos acontecem no Edifício União, localizado no Setor Comercial Sul de Brasília (SCS).

Independentemente da quantidade de exames solicitados pelo médico, para cada paciente é cobrada uma taxa administrativa no valor de R$ 150 (dinheiro, débito e crédito em até 4x). Os resultados são enviados por e-mail em até 10 dias úteis após a coleta.

Interessados em realizar os diversos tipos de exames laboratoriais (Hematologia, Bioquímica, Hormônios, Marcadores Tumorais, Vitaminas, Coagulação, Parasitologia, Uroanálise, Imunologia e Microbiologia) devem fazer o seu cadastro e o agendamento no site: laboratorio.ceub.br.

Serviço

Laboratório de Análises Clínicas do CEUB oferece serviços de baixo custo à comunidade

Cadastro online: laboratorio.ceub.br

Orientações para coleta: https://linktr.ee/LabCEUB

Endereço: Edifício União – Setor Comercial Sul, Quadra 01, Ed. União, 1° Andar (em frente ao Bradesco, ao lado do Hospital de Base);

Horário de Funcionamento:

Atendimento geral:

Segunda a sexta-feira das 07h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Coleta:

Segunda a sexta-feira, das 07h30 às 10h.

Informações e dúvidas:

Telefone: (61) 3966-1603 / (61) 3966-1604/ (61) 3966-1605

WhatsApp: (61) 99904-8421

E-mail: [email protected]