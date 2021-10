Justiça mantém José Aparecido como presidente do Sistema Fecomércio-DF

O recurso da parte contrária não foi aceito. No entendimento dos nove desembargadores da seção, não há poder para recorrer ao processo

A segunda seção especializada do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 10ª Região assegurou, nesta terça-feira (19), por decisão unânime, a permanência de José Aparecido da Costa Freire no cargo de presidente do Sistema Fecomércio-DF.

O recurso da parte contrária não foi aceito. No entendimento dos nove desembargadores da seção, não há poder para recorrer ao processo. O TRT não reconheceu o recurso dos agravantes.

“Recebo com tranquilidade e fiquei feliz com a decisão judicial porque tenho certeza da lisura do processo eleitoral que ocorreu na Federação do Comércio. A Justiça veio a reconhecer a vontade da grande maioria dos diretores da Fecomércio-DF”, afirmou José Aparecido da Costa Freire.