Justiça converte em preventiva prisão de motorista que atropelou e fugiu no Gama

A Justiça do Distrito Federal converteu em prisão preventiva a detenção em flagrante de Ítalo Hanry Souza Costa, de 26 anos, suspeito de causar um acidente fatal ao dirigir sob efeito de álcool e fugir do local. A decisão foi proferida pela juíza substituta do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) no sábado (15/6), com base na legalidade do flagrante e na necessidade de garantir a ordem pública.

De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o flagrante foi considerado regular, e houve pedido para que a prisão fosse mantida. A defesa, por sua vez, solicitou liberdade provisória sem fiança, o que foi negado pela magistrada.

Na decisão, a juíza destacou que a conversão da prisão se justifica pela gravidade da conduta. Conforme depoimento da policial que efetuou a prisão, o suspeito teria colidido com a vítima ao trafegar na contramão após consumir bebida alcoólica. Além disso, ele teria tentado se afastar do local e fugido ao notar a presença dos agentes de segurança.

A prisão foi mantida com base na necessidade de aplicação da lei penal e para resguardar a ordem pública. O caso será encaminhado para o Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, que dará sequência ao processo.

*Informações do TJDFT