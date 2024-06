Junho chegou com a seca e as temperaturas mais baixas

Nos últimos dias quem mora no DF o clima ficou um pouco mais frio. Agora, o quadradinho e o entorno estão no período de seca, de temperaturas mais amenas e poucas nuvens. Segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), a temperatura vai variar de 14°C a 12°C graus pela manhã, e no período da tarde entre 27°C a 29°C graus. A umidade começa a cair neste período, e a previsão é de que varie entre 25% e 30% durante a tarde, e pela manhã esteja na casa de 90% a 95%.

Aline Almeida, 34 anos, professora, sentiu que principalmente no último sábado, dia primeiro, a temperatura caiu bastante. “Eu estava na rua, mais ou menos umas 23 horas e eu passei muito frio”. Ela não estava preparada para tal, e até pegou um resfriado. Agora ela já está mais agasalhada, com um casaquinho. “Eu vou ficar pouco tempo fora, depois vou voltar para casa, então eu acho que não preciso me agasalhar tanto”, explica.

Aline Almeida – Foto: Amanda Karolyne/Jornal de Brasília

A professora gosta bastante do frio, principalmente se comparado com o calor. “Apesar do meu sistema imunológico não ser bom”, brinca. Ela brinca que é controverso gostar do frio, apesar de viver doente no inverno. “Mas quero curtir esse friozinho até ele acabar”.

Como é junho, ela acredita que tem que se preparar melhor porque geralmente as temperaturas vão caindo mais. “A gente cuida da saúde, tenta se alimentar melhor, se agasalhar melhor. Eu sou fumante, então tento diminuir o cigarro que atrapalha bastante também”.

O Distrito Federal registrou no Gama, na última sexta-feira (31), a temperatura mais baixa do ano, de 10,6°C. Mas para a próxima semana não tem previsão de uma temperatura inferior a essa. A temperatura vai se manter estável, até ligeiramente acima.

O meteorologista Heráclio Alves, explica que a estação de inverno está próxima, por isso as temperaturas estão mais amenas, portanto a segunda metade do outono tem essa característica de ser mais seca com temperaturas baixas. Em relação, então, o período também que a umidade já começa a cair, ou seja.

Pela manhã, a previsão é que tenham poucas nuvens e pouca nebulosidade, e a temperatura tende a cair. Heráclio explica que com isso, durante o dia, devido a radiação solar, o calor é absorvido, mas durante a noite, o calor se perde. “Então essa é uma das características bem dessa época do ano. Ou seja, com poucas nuvens, tanto esfria rápido, como também aquece rápido”. Então, devido a isso, nos próximos dias, o tempo deve continuar seco.

O vento também é outro fator que atenua as temperaturas mais baixas e o tempo seco normalmente nesta época, o vento é mais forte. “Favorecendo a sensação de que realmente está mais frio”.

Heráclio destaca que mesmo com a massa de ar mais fria que está atuando em grande parte do Brasil central, incluindo o DF, ainda existe uma tendência de que o inverno deste ano tenha uma temperatura acima da média. “Não quer dizer que não vai ter frio, mas vão ter dias mais aquecidos”.

O alerta, é para que a população não espere aqueles períodos muito frios, por conta dessa incursão dessas massas de ar. “Ainda vão ter uns dias frios, mas também vão ter aqueles dias com temperaturas mais altas”.

A recomendação para períodos com temperaturas mais baixas, uma vez que a pessoa já está mais agasalhada, é que se mantenha bastante hidratada, por conta da umidade baixa. Heráclio também recomenda que as atividades físicas de mais esforço, sejam evitadas, principalmente nos horários entre as 10 e as 16 horas. “Até por conta de ser um horário em que a temperatura se eleva, enquanto a umidade está caindo”. Também é importante evitar o manuseio com fogo, principalmente a queima de lixo, ou jogar o cigarro no mato. “Já que é um período em que a vegetação começa a ressecar também. Então isso pode dar origem a uma queimada”.